Exposition tous les métiers sont mixtes Espace Jeunes Christian Ridel Granville

Exposition tous les métiers sont mixtes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-07

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-07

Tous les métiers sont mixtes!

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes qui s’inscrit dans la démarche #anouslegalite.

L’Espace Jeunes mettra en avant, à l’instar de l’exposition installée sur la voie douce, les portraits de Sourour,

Marie-Alexandra, Valérie, Adrien, Benjamin, Camille et Florentine, Isabelle, David, Marine, Johan et Pierre. Soudeuse, assistant social, conductrice routière ou encore assistant maternel, différents métiers seront représentés lors de cette exposition, pouvant peut-être inspirer les jeunes et les orienter vers divers horizons professionnels.

A découvrir aux horaires d’ouverture de l’Espace Jeunes.

Ouverture le mercredi de 12h à 18h .

Espace Jeunes Christian Ridel 465 Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 00 communication@ville-granville.fr

