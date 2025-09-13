Exposition Tout doit disparaître avec l’agence Nø futur Espace culturel Les Arcades Créon

Exposition Tout doit disparaître avec l’agence Nø futur Espace culturel Les Arcades Créon samedi 13 septembre 2025.

Exposition Tout doit disparaître avec l’agence Nø futur

Espace culturel Les Arcades 3 rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-09-13 2025-10-02

Exposition Tout doit disparaître avec l’agence Nø futur, du 13 septembre au 1er octobre au Centre culturel Les Arcades à Créon, puis du 2 au 11 octobre à la Résidence autonomie Marie-Louise Maloubier à Créon. Découvrez une exposition insolite et décalée autour des pépites architecturales d’une agence loufoque, dans un monde marqué par les crises climatiques, énergétiques et écologiques. À la fois drôle et dérangeante, cette œuvre invite à réfléchir sur les phénomènes actuels d’urbanisation et souligne l’urgence de préserver cadre de vie, patrimoine et environnement. Au programme vernissage, visites commentées, ciné-débat et forum rénovation. .

Espace culturel Les Arcades 3 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44 bibliotheque@mairie-creon.fr

English : Exposition Tout doit disparaître avec l’agence Nø futur

German : Exposition Tout doit disparaître avec l’agence Nø futur

Italiano :

Espanol : Exposition Tout doit disparaître avec l’agence Nø futur

L’événement Exposition Tout doit disparaître avec l’agence Nø futur Créon a été mis à jour le 2025-08-21 par OT de l’Entre-deux-Mers