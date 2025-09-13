Exposition Tout doit disparaître avec l’agence Nø futur Espace culturel Les Arcades Créon
Espace culturel Les Arcades 3 rue Montesquieu Créon Gironde
Début : 2025-09-13
fin : 2025-10-01
2025-09-13 2025-10-02
Exposition Tout doit disparaître avec l'agence Nø futur, du 13 septembre au 1er octobre au Centre culturel Les Arcades à Créon, puis du 2 au 11 octobre à la Résidence autonomie Marie-Louise Maloubier à Créon. Découvrez une exposition insolite et décalée autour des pépites architecturales d'une agence loufoque, dans un monde marqué par les crises climatiques, énergétiques et écologiques. À la fois drôle et dérangeante, cette œuvre invite à réfléchir sur les phénomènes actuels d'urbanisation et souligne l'urgence de préserver cadre de vie, patrimoine et environnement. Au programme vernissage, visites commentées, ciné-débat et forum rénovation.
Espace culturel Les Arcades 3 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44 bibliotheque@mairie-creon.fr
