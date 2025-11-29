exposition tout feu tout flamme au Patiau Saint-Jean-la-Poterie

exposition tout feu tout flamme au Patiau

2 rue du Calvaire Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

La puissance transformatrice du feu est vitale à la céramique. Découvrez les méthodes de cuisson au feu ( raku, bois, anagama ) où la flamme dialogue avec la matière. Chaque création révèle l’équilibre subtil entre maîtrise et hasard, entre la main du céramiste et la trace du feu, illustrant que l’art de la terre est aussi celui de la patience et de l’alchimie. .

2 rue du Calvaire Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 24 85

