Exposition Tout le monde peut lire des mangas Rue George Sand Le Sourn

Médiathèque Le Sourn

Début : 2026-01-26

fin : 2026-02-13

Plongez dans l’univers fascinant du Japon et des mangas à la médiathèque du Sourn !

Venez découvrir notre exposition dédiée aux mangas Tout le monde peut lire des mangas ! Une occasion unique d’admirer les costumes créés par les élèves du lycée Louis Armand de Locminé et de vous immerger dans cet art captivant. .

Rue George Sand Médiathèque Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 81 96

