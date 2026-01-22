Exposition Tout le monde peut lire des mangas Rue George Sand Le Sourn
Rue George Sand Médiathèque Le Sourn Morbihan
Début : 2026-01-26
fin : 2026-02-13
2026-01-26
Plongez dans l’univers fascinant du Japon et des mangas à la médiathèque du Sourn !
Venez découvrir notre exposition dédiée aux mangas Tout le monde peut lire des mangas ! Une occasion unique d’admirer les costumes créés par les élèves du lycée Louis Armand de Locminé et de vous immerger dans cet art captivant. .
