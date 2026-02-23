Exposition Tout un Art Maison de la Charente-Maritme La Rochelle

Exposition Tout un Art

Maison de la Charente-Maritme 85 boulevard de la République La Rochelle Charente-Maritime

Début : Samedi 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

2026-04-01

Exposition consacrée aux Métiers d’art.

An exhibition dedicated to Métiers d’art.

L’événement Exposition Tout un Art La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-23 par Nous La Rochelle