Exposition Tout un Art Maison de la Charente-Maritme La Rochelle
Exposition Tout un Art
Maison de la Charente-Maritme 85 boulevard de la République La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-01 09:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Exposition consacrée aux Métiers d’art.
Maison de la Charente-Maritme 85 boulevard de la République La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 31 70 00
English :
An exhibition dedicated to Métiers d’art.
