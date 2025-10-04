Exposition tout un art Mediathèque Robert Hossein de Merville Merville

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T18:00

Vente de livres au poids

Une vente de livres au poids offrira l’occasion de repartir avec des ouvrages variés à petits prix. Ce format ludique et accessible favorise la découverte et le partage de la lecture pour tous les âges, permettant à chacun de constituer sa propre sélection de livres.

Mediathèque Robert Hossein de Merville 19 rue du pont de pierre Merville Merville 59660 Nord Hauts-de-France 03.28.48.95.10 L’espace culturel Robert Hossein c’est une médiathèque et un cinéma -salle de spectacle Parking à 50 mètres

