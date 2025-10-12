EXPOSITION TOUTANKHAMON – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz

EXPOSITION TOUTANKHAMON – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz dimanche 12 octobre 2025.

EXPOSITION TOUTANKHAMON Début : 2025-10-17 à 15:00. Tarif : – euros.

CONGRES ROBERT SCHUMAN – METZ :EXPOSITION TOUTANKHAMON A LA DECOUVERTE DU PHARAON OUBLIEDu 3 octobre 2025 au 1er mars 2026L’exposition Toutânkhamon retrace l’une des plus grandes explorations archéologiques de l’Histoire menée par Howard Carter. C’est celle-ci qui a permis la découverte du tombeau du jeune pharaon au destin tragique.Venez découvrir les trésors de l’Egypte pharaonique et percer à jour les mystères qui entourent la mort de Toutânkhamon et sa tombe !L’EXPOSITIONL’exposition Toutânkhamon. À la découverte du Pharaon oublié à Metz retrace l’une des plus grandes explorations archéologiques de l’Histoire.En 1922, il y a un peu plus de 100 ans, la Vallée des Rois révèlent une découverte extraordinaire, au cœur de l’exposition Toutânkhamon. Cette célèbre région égyptienne abrite en effet de nombreuses tombes de pharaons, de nobles et de familles royales. Le 26 novembre, l’archéologue britannique Howard Carter et son mécène milliardaire Lord Carnarvon pénètrent, pour la première fois depuis 3 200 ans, dans le tombeau de Toutânkhamon, retrouvé intact. Ils viennent de découvrir un trésor fabuleux !- UNE AVENTURE HISTORIQUE :L’exposition Toutânkhamon retrace l’une des plus grandes explorations archéologiques de l’Histoire menée par Howard Carter. C’est celle-ci qui a permis la découverte du tombeau du jeune pharaon au destin tragique.Venez découvrir les trésors de l’Egypte pharaonique et percer à jour les mystères qui entourent la mort de Toutânkhamon et sa tombe !« – Voyez-vous quelque chose ?– Oui… des merveilles ! »Howard Carter & Lord Carnarvon, 26 novembre 1922- UNE RE-CREATION MINUTIEUSE :Un siècle après Howard Carter, c’est désormais à votre tour de pénétrer à l’intérieur du plus célèbre tombeau du monde. Vous pourrez l’admirer tel qu’il a été découvert et voir exactement ce qui a tant émerveillé Howard Carter !Les trois chambres funéraires ont été reconstituées avec les techniques de l’époque, avec un niveau de précision et de fiabilité historique jamais atteint.L’exposition Toutânkhamon présente en outre 242 répliques issues des ateliers du Musée du Caire que le Ministère des Antiquités Egyptiennes a authentifié. Tout autant d’objets inestimables qui vous feront remonter le temps et (re)découvrir l’Egypte du temps des Pharaons. Leur reproduction a fait appel à des techniques précises qui n’ont d’ailleurs négligé aucun détail : des produits utilisés pour les peintures murales jusqu’aux moisissures constellant les murs de la tombe en passant par les procédés d’écriture utilisés en Egypte il y a 33 siècles !Ne manquez donc pas cette expérience exceptionnelle !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57