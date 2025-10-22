SOUAD MASSI – LA LOCO – MEZIDON CANON Mezidon Vallee D Auge

SOUAD MASSI Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

ARTS MC PRÉSENTE : SOUAD MASSISouad Massi, artiste de renommée mondiale, a longtemps été comparée à Joan Baez et Tracy Chapman avant de s’imposer comme une figure incontournable du folk/rock. En 2023, elle a reçu le prestigieux Preis der deutschen Schallplattenkritik (German Record Critics’ Award) dans la catégorie Folk-Singer/Songwriter, une récompense qui s’ajoute à ses nombreux Disques d’or et à une Victoire de la Musique.Portée par ses valeurs de liberté et de justice, elle poursuit son parcours avec une détermination sans faille. Cette nouvelle tournée accompagne la sortie de son prochain album, qui repousse les frontières de son univers musical et de son engagement. Toujours en quête d’ouverture, Souad Massi enrichit sa musique de nouvelles influences et d’une palette sonore encore plus vaste.PMR : psdt.loco@hotmail.com

LA LOCO – MEZIDON CANON RUE DE LA FUTAIE 14270 Mezidon Vallee D Auge 14