JAZZ MAGIC – SALLE DES FETES LE PEYRAL Peret

JAZZ MAGIC Début : 2025-12-06 à 18:00. Tarif : – euros.

Vertige visuel et musical autour d’un piano et d’un jeu de cartesTout se passe dans une arène, avec des cartes et un piano. Antoine Terrieux, magicien, et Marek Kastelnik, musicien, forment un duo de choc pour nous offrir un spectacle captivant, drôle et poétique !Avec humour et décontraction, les deux chefs de l’improvisation jouent harmonieusement leurs rôles. Antoine propose une magie virtuose, piochant dans son répertoire et dans ses cartes, en fonction des interactions avec le public… Sous les doigts de Marek, apparaissent une couleur, une image et s’invente une suite d’accords particulière, sur un piano bien particulier lui aussi. L’échange entre les deux prodiges nous amène une conversation pleine d’humour, entre manipulations de cartes et joute verbale et musicale. SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!Après chaque représentation, dégustez la soupe préparée pour l’occasion.

SALLE DES FETES LE PEYRAL CHEMIN DU PEYRAL 34800 Peret 34