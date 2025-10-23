GAVIOTA – SALLE DES FETES ARNIHAC Saint Félix De Lodez

GAVIOTA Début : 2026-02-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Une re-visite de La Mouette, intimiste, singulière et profondément émouvanteCe n’est pas La Gaviota qui se joue mais Gaviota. Comme si l’enfant terrible du théâtre argentin indiquait déjà qu’il propose sa « Mouette », sa version, bâtie dans la crise sanitaire et l’arrivée au pouvoir de Javier Milei dans son pays. Pour autant, la langue de Tchekhov reste la base de ce spectacle immersif où Nina se rêve toujours actrice, Konstantin l’aime et la perd, Trigorine joue de son statut d’écrivain pour séduire Arkadina, et Mascha observe les drames à venir…Tous interprétés par des femmes, ces personnages boivent un verre, grignotent ou relisent les notes à une table centrale autour de laquelle est conviée une partie du public. Guillermo Cacace livre une lecture respectueuse, admirative même de l’œuvre tchekhovienne.Dans un espace restreint par une centaine de spectateurs, il lui donne sa pleine puissance mélancolique et profondément émouvante. La confier à des actrices hispanophones renforce sa véracité : de Buenos Aires à Moscou, le mal de vivre, le mal d’aimer sont les mêmes.SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!Après la représentation, dégustez la soupe préparée pour l’occasion.

SALLE DES FETES ARNIHAC 42 AVENUE CARDINAL DE FLEURY 34725 Saint Félix De Lodez 34