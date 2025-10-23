PTITS CONCERTS – QUE VOIS TU – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

PTITS CONCERTS – QUE VOIS TU Début : 2026-03-22 à 16:30. Tarif : – euros.

Durée : 50 minÀ partir de 7 ans Que vois-tu ? est la premie`re cre´ation jeune public du duo Olor, un spectacle qui me^le avec de´licatesse l’art du conte, la musique et le design sonore. Me´lange de pop e´lectronique et de chansons folk, le duo compose une partition envou^tante, porte´e par la guitare e´lectrique et les claviers.Tout commence un jour de tempe^te, ou` l’on fait la connaissance de Yuna, une jeune fille inde´pendante et de´brouillarde, qui vit au bord de la mer. Un jour, elle de´couvre dans ses filets un myste´rieux coquillage qui fera nai^tre une aventure initiatique pleine de secrets. A` travers la lande et les falaises, elle part en que^te de re´ponses et croise sur son chemin, un monstre marin, une girouette ou encore une e´trange sorcie`re. Une histoire inspire´e des contes d’Hans Christian Andersen et de l’univers d’Hayao Miyazaki, qui aborde avec beaucoup de poe´sie le the`me de l’e´mancipation.Un conte musical a` vivre comme un ve´ritable voyage immobile !

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63