LA DIANE – SALLE DES FETES Fontes

LA DIANE Début : 2026-04-17 à 20:00.

La Diane nous plonge dans l’univers controversé de la chasseAimé Brees, musicien et chroniqueur occitan, a été accueilli trois saisons par les chasseurs de la Diane du Puech, petit village héraultais qu’il voit de sa fenêtre. Son voisin est chasseur et il l’a suivi pour filmer le pays au travers de sa pratique, pour aller voir, pour dépasser la caricature et pour questionner notre relation à cette « nature ».La Diane est la mise en forme artistique collective d’un sujet de territoire particulièrement clivant. Ce ciné-spectacle, par la musique, l’écriture et la narration à l’image, raconte sa rencontre avec ces chasseurs.Inviter les chasseurs à l’écran, c’est inviter le public à les rencontrer, rassembler les usagers d’un territoire, et parcourir ensemble cette fresque insolite.Ce ciné-concert, bilingue français/occitan, raconte aussi, à sa manière, ce refrain d’une chanson de Césaria Evora « … petit pays, je t’aime beaucoup … ». SILLON EN DISCUTAIT ?!À l’issue de la représentation, nous vous proposons un temps d’échange avec la compagnie, sur les thématiques du spectacle et nos usages du territoire.AUBERGE ESPAGNOLE LOCALE ET SAUVAGENous vous invitons à apporter un petit quelque chose à grignoter ramassé, cueilli, chassé, lors de vos arpentages du territoire, à partager après la représentation.

SALLE DES FETES 2 RUE PAUL BERT 34320 Fontes 34