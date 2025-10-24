L’ASCENSEUR COSMIQUE DE MONSIEUR LUNE – L ASCENSEUR COSMIQUE DE MONSIEUR LUNE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

L’ASCENSEUR COSMIQUE DE MONSIEUR LUNE – L ASCENSEUR COSMIQUE DE MONSIEUR LUNE Début : 2025-12-07 à 16:30. Tarif : – euros.

Durée : 55 min À partir de 6 ansL’ASCENSEUR COSMIQUE par Monsieur Lune / Concert illustré jeune public dès 6 ans (Création juin 2022) Après L’incroyable histoire de Gaston & Lucie et Le Dernier Jour, Monsieur Lune signe ici son dernier spectacle sur le même principe scénique et scénographique que les précédents. L’Ascenseur Cosmique place de manière positive la tolérance et l’acceptation de l’autre au centre du récit. Sauvons la Terre, mais avec le sourire ! Nos héros devront ainsi allier leurs compétences et mettre de côté leurs différences pour sauver la planète bleue. Histoire : Un jour pour sauver la Terre… Oui, mais on est trois ! La Terre doit disparaître ! Du moins selon le conseil des planètes, qui en dresse un bilan annuel pour le moins mitigé. L’agent Mila, dont c’est la première mission, est ainsi envoyée chez nous pour activer le processus de disparition. En se faisant passer pour une écolière terrienne, elle croise la route d’Anatole et Thiago. Les trois enfants vont bientôt avoir le sort de la planète bleue entre leurs mains… Par les auteurs de « Gaston & Lucie » et « Le Dernier Jour », Sébastien Rost et Nicolas Pantalacci. Avec les voix de François Morel, Voyou, Oldelaf, Gérald Genty, Pi Ja Ma, Monsieur Lune, Caroline Santini…

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63