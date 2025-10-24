PTITS CONCERTS – INFLUENCE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

PTITS CONCERTS – INFLUENCE Début : 2026-02-18 à 16:30. Tarif : – euros.

Durée : 75 MinÀ partir de 8 ansCelui qui se pre´sente a` vous, c’est Cle´on, un artiste prolifique qui a toutes les fle`ches de la culture hip-hop a` son arc : rap, beatboxing, composition et improvisation, graffiti et danse. Derrie`re il y a Yoan, ce me^me jeune homme a` la plume ace´re´e, a` l’esprit bien ancre´ et au verbe haut leve´. L’arche´type du rappeur ne lui colle pas a` la peau et pourtant le rap pulse dans ses veines. Loin de lui toute imagerie gangsta rap qui nourrit l’imaginaire collectif et pourtant c’est tout le rap qui est en lui.Comment percer dans le rap ? Comment peser dans cette industrie vertigineuse, seul depuis un studio de province ? Il suffit d’un morceau, d’un seul titre pour tout rafler, il faut cre´er le tube ultime, le son supre^me qui va le hisser au plus haut. Et pour cela, Cle´on a la solution. La solution, elle est en vous, en nous tous·tes.En de´livrant son histoire et ses influences qui nous font remonter aux origines classique, soul et jazz des samples qui ont constitue´ le re´pertoire instrumental du rap, Cle´on va peu a` peu nous permettre de nous immiscer dans le processus cre´atif pour cre´er une composition en direct, interactive, en partage direct avec l’artiste. Une cre´ation collective pour re´ve´ler la verve artistique d’un auteur-compositeur de talent qui va s’entourer des autres (de vous !) pour atteindre son re^ve.Une magnifique lec¸on de partage pour faire valoir l’art de l’e´criture et la mai^trise du flow, pour revenir aux valeurs sources du hip-hop, qui puise sa force dans le collectif.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63