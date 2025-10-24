PTITS CONCERTS – ALLO COSMOS – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

PTITS CONCERTS – ALLO COSMOS Début : 2026-04-26 à 16:30. Tarif : – euros.

Durée : 40 MinÀ partir de 4 ansAvec Allo Cosmos, Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent un spectacle étonnant : une science-fiction musicale et chorégraphiée, mélange de boucles électroniques, de sons synthétiques des années 80-90, de danse et de mapping vidéo.Sur scène, le décor est posé : dans un petit laboratoire étrange, on découvre deux scientifiques dont la mission principale sera de trouver une nouvelle planète habitable pour l’être humain. Au fil de leurs expériences et de leurs explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle un univers pop, coloré et décalé, peuplé d’animaux inconnus et de végétaux étranges…Tout un monde en suspension, propice à la surprise, à l’étonnement, à la poésie comme à l’absurde. On y découvre, non sans drôlerie, les premiers pas de l’Homme dans le cosmos, les corps en apesanteur, entre lourdeur et légèreté, lenteur et rapidité. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, c’est l’histoire d’une incroyable épopée cosmique…

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63