Saint Stacy – La Boule Noire Paris

Saint Stacy Début : 2026-02-17 à 20:00. Tarif : – euros.

LE PÉRISCOPE PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC NSK : SAINT STACYPhénomène indie-pop en pleine ascension, Saint Stacy s’apprête à conquérir les scènes avec sa première tournée en tête d’affiche, à l’occasion de la sortie de son premier album très attendu Beginner Again (octobre 2025).Depuis le lancement de son projet en 2023, Saint Stacy s’est imposée comme une révélation, cumulant plus de 20 millions de streams à travers le monde grâce à des singles plébiscités tels que Feel Like Myself et By The Wind.Saint Stacy est le projet de Kristina, chanteuse, auteurecompositrice, productrice et créatrice dans l’univers de la mode basée en Suisse, qui conjugue musique et visuels dans une esthétique à la fois marquante et iconique.Elle s’est d’abord fait remarquer à l’international en tant que chanteuse live du groupe acclamé Kadebostany (2016–2020), donnant plus de 300 concerts dans plus de 20 pays et forgeant sa réputation grâce à sa présence scénique magnétique.Accompagnée sur scène de son groupe, Saint Stacy promet un show puissant et mémorable.

La Boule Noire 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75