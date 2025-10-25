GOSPEL TEAM – EGLISE SAINT GERY Valenciennes

GOSPEL TEAM Début : 2026-05-29 à 20:00. Tarif : – euros.

THEATRE D’ANZIN PRÉSENTE : GOSPEL TEAMLa Gospel Team revient avec un tout nouveau spectacle vibrant et puissant : Moyo au cœur de l’Afrique ! Plongez dans l’univers du gospel, ce genre musical symbole d’espoir, de foi et de résilience. Avec des voix puissantes et des harmonies vibrantes, la Gospel Team mêle tradition et modernité pour un voyage musical unique. Après leur show de Noël en décembre 2024, retrouvez la troupe avec un répertoire haut en couleur, ancré dans ses racines profondes qui invite au voyage, au partage, à la musique, à la danse et ramène à l’essentiel. MOYO signifie Coeur en Swahili, Vie en Chewa, Âme en Kikongo et c’est avec sa joie légendaire que la troupe accompagnée de musiciens hors pair rendent hommage à sa Terre Mère dans un show 100% Live !

EGLISE SAINT GERY RUE DE PARIS 59300 Valenciennes 59