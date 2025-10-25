BARCELLA – LA LOCO – MEZIDON CANON Mezidon Vallee D Auge

BARCELLA Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

ARTS MC PRÉSENTE : BARCELLAChères curieuses, chers curieux, C’est avec une JOIE majuscule que je vous donne rendez-vous en 2025 et 2026 pour une nouvelle parenthèse enchantée. Les idées en pagaille, nous avons récemment eu envie d’explorer d’autres horizons avec ma belle équipe et d’imaginer des arrangements plus délicats, plus sensibles. De quoi vous offrir quelques inédits, tout en revisitant les chansons qui ont façonné notre histoire commune. Je crois beaucoup en l’essence de cette aventure poétique, murmurée à l’oreille, entre NOUS, pour une formule légère en trio ! Alors à trois, parce que le texte restera au centre de notre aventure. À trois, pour la légèreté, la clarté et l’intimité partagée. À trois, parce que le JEU c’est la VIE, parce que la VIE, c’est le JEU !En espérant que ce spectacle nous rapproche plus encore de VOUS, du conte et de l’amour d’une langue que nous ne cessons de chérir, d’explorer et de détricoter, ENSEMBLE !Rendez-vous sur scène !Barcella & CoPMR : psdt.loco@hotmail.com

LA LOCO – MEZIDON CANON RUE DE LA FUTAIE 14270 Mezidon Vallee D Auge 14