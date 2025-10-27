QUE DU BONHEUR AVEC VOS CAPTEURS – L’AVANT-SCENE – MONTFORT SUR MEU Montfort Sur Meu

QUE DU BONHEUR AVEC VOS CAPTEURS Début : 2026-05-29 à 20:30. Tarif : – euros.

QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)CIE LE PHALÈNEDistribution : conception, effets magiques et interprétation : Thierry Collet. Assistant de création : Marc Rigaud. Assistant de tournée et interprète : Nicolas Gachet. Metteur en scène : Cédric Orain.Et si les machines faisaient mieux de la magie que les êtres humains ?Que du bonheur (avec vos capteurs) est un spectacle de magie interactif qui nous plonge dans un monde où l’humain et le numérique commencent à fusionner.C’est l’histoire d’un magicien qui se rend compte qu’aujourd’hui les machines font son métier mieux que lui, les algorithmes sont plus rapides que son cerveau pour retrouver les cartes choisies, les intelligences artificielles sont plus exactes que son intuition pour lire dans les pensées des spectateurs, et il y a même des magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de la magie à travers les réseaux sociaux.Alors que faire ? Résister ou pactiser ?L’Avant-ScèneTout public. À partir de 13 ansDurée : 1hTarif : C places limitées

L'AVANT-SCENE – MONTFORT SUR MEU