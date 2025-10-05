MONTE-CRISTO – LE CONFLUENT – MONTFORT-SUR-MEU Montfort Sur Meu

MONTE-CRISTO Début : 2026-05-21 à 20:30. Tarif : – euros.

MONTE-CRISTOCIE LA VOLIGE / NICOLAS BONNEAU · FANNY CHÉRIAUXDistribution : mise en scène : Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux. Texte : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux, Héloïse Desrivières. Assistanat à la mise en scène : Héloïse Desrivières. Collaboration artistique : Eliakim Senegas-Lajus.Composition : Fanny Chériaux et Mathias Castagné. Interprétation : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Mathias Castagné. Scénographie : Gaëlle Bouilly. Lumières : Stéphanie Petton. Son : Gildas Gaboriau. Costumes : Cécile Pelletier. Film d’animation : Antoine Presles. Régie plateau : Gaëlle Bouilly ou Ludovic Losquin.Régie son : Gildas Gaboriau ou Ronan Fouquet. Régie lumière : Stéphanie Petton ou Florian Staub. Production et tournées : Noémie Sage.Librement adapté du roman d’Alexandre DumasEdmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort… L’art des séries si prisé dans nos foyers ne date pas d’hier. En 1844, Dumas entamait la publication du roman feuilleton Le Comte de Monte-Cristo demeuré mythique. Avec leur exceptionnel talent, le conteur Nicolas Bonneau, la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le guitariste Mathias Castagné revisitent ce monument sur le mode d’un palpitant polar radiophonique à regarder, feuilleton aux allures « tarantinesques », aux accents « morriconiens », mêlant satire sociale et élans romanesques, dans lequel le spectateur succombe avec le héros aux jouissances sans limite de la vengeance.Le Confluent Tout public.À partir de 10 ansDurée : 1h50Tarif : A

LE CONFLUENT – MONTFORT-SUR-MEU LA COTELAIS 35160 Montfort Sur Meu 35