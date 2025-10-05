KISS FOREVER BAND – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

KISS FOREVER BAND Début : 2026-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

ELDORADO PRESENTE EN ACCORD AVEC GERARD DROUOT PRODUCTIONS : KISS FOREVER BANDPréparez-vous à vivre une véritable plongée dans l’univers légendaire de KISS avec KISS Forever Band, le meilleur tribute band d’Europe ! Depuis 1995, ces musiciens passionnés venus de Hongrie recréent avec une fidélité saisissante l’énergie, le look et le son du mythique groupe américain. Avec plus de 1 000 concerts à leur actif dans plus de 30 pays, KISS Forever Band est bien plus qu’un simple hommage : c’est une expérience scénique explosive, entre costumes spectaculaires, maquillage emblématique et tubes incontournables comme I Was Made for Lovin’ You, Detroit Rock City ou Rock and Roll All Nite. Un show 100 % rock’n’roll, à ne pas manquer !

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69