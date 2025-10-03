Exposition Toutankhamon METZ CONGRÈS ROBERT SCHUMAN Metz
Exposition Toutankhamon METZ CONGRÈS ROBERT SCHUMAN Metz vendredi 3 octobre 2025.
Exposition Toutankhamon
METZ CONGRÈS ROBERT SCHUMAN 100 rue aux Arènes Metz Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 10:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
Date(s) :
2025-10-03 2025-12-26 2026-01-02 2026-02-16
À la découverte du Pharaon oublié à Metz retrace l’une des plus grandes explorations archéologiques de l’Histoire.
En 1922, il y a un peu plus de 100 ans, la Vallée des Rois révèlent une découverte extraordinaire, au cœur de l’exposition Toutankhamon. Cette célèbre région égyptienne abrite en effet de nombreuses tombes de pharaons, de nobles et de familles royales.
Le 26 novembre, l’archéologue britannique Howard Carter et son mécène milliardaire Lord Carnarvon pénètrent, pour la première fois depuis 3 200 ans, dans le tombeau de Toutankhamon, retrouvé intact. Ils viennent de découvrir un trésor fabuleux !
L’exposition Toutankhamon retrace l’une des plus grandes explorations archéologiques de l’Histoire menée par Howard Carter. C’est celle-ci qui a permis la découverte du tombeau du jeune pharaon au destin tragique.
Venez découvrir les trésors de l’Egypte pharaonique et percer à jour les mystères qui entourent la mort de Toutankhamon et sa tombe !Tout public
18 .
METZ CONGRÈS ROBERT SCHUMAN 100 rue aux Arènes Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 73 03 39 65
English :
Discovering the Forgotten Pharaoh in Metz retraces one of history?s greatest archaeological explorations.
In 1922, just over 100 years ago, the Valley of the Kings revealed an extraordinary discovery, at the heart of the Tutankhamun exhibition. This famous Egyptian region is home to numerous tombs of pharaohs, nobles and royal families.
On November 26, British archaeologist Howard Carter and his billionaire patron Lord Carnarvon entered Tutankhamen?s tomb for the first time in 3,200 years. They had just discovered a fabulous treasure!
The Tutankhamun exhibition retraces one of the greatest archaeological explorations in history, led by Howard Carter. It was this exploration that led to the discovery of the tomb of the tragically ill-fated young pharaoh.
Come and discover the treasures of Pharaonic Egypt and unravel the mysteries surrounding Tutankhamun?s death and his tomb!
German :
Auf der Suche nach dem vergessenen Pharao in Metz zeichnet eine der größten archäologischen Erkundungen der Geschichte nach.
Im Jahr 1922, also vor etwas mehr als 100 Jahren, wurde im Tal der Könige eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht, die im Mittelpunkt der Tutanchamun-Ausstellung steht. In dieser berühmten ägyptischen Region befinden sich zahlreiche Gräber von Pharaonen, Adligen und königlichen Familien.
Am 26. November betraten der britische Archäologe Howard Carter und sein milliardenschwerer Gönner Lord Carnarvon zum ersten Mal seit 3200 Jahren das unversehrte Grab von Tutanchamun. Sie haben einen sagenhaften Schatz entdeckt!
Die Ausstellung Tutanchamun zeigt eine der größten archäologischen Entdeckungsreisen der Geschichte, die von Howard Carter geleitet wurde. Sie führte zur Entdeckung des Grabes des jungen Pharaos, der ein tragisches Schicksal erlitt.
Entdecken Sie die Schätze des pharaonischen Ägyptens und lüften Sie die Geheimnisse um den Tod Tutanchamuns und sein Grab!
Italiano :
Alla scoperta del Faraone dimenticato a Metz ripercorre una delle più grandi esplorazioni archeologiche della storia.
Nel 1922, poco più di 100 anni fa, la Valle dei Re rivelò una scoperta straordinaria, al centro della mostra Tutankhamon. Questa famosa regione egiziana ospita numerose tombe di faraoni, nobili e famiglie reali.
Il 26 novembre, l’archeologo britannico Howard Carter e il suo mecenate miliardario Lord Carnarvon entrarono nella tomba di Tutankhamon, ritrovata intatta, per la prima volta dopo 3.200 anni. Avevano appena scoperto un tesoro favoloso!
La mostra Tutankhamon ripercorre una delle più grandi esplorazioni archeologiche della storia, guidata da Howard Carter. Fu questa esplorazione a portare alla scoperta della tomba del giovane faraone tragicamente scomparso.
Venite a scoprire i tesori dell’Egitto faraonico e a svelare i misteri che circondano la morte di Tutankhamon e la sua tomba!
Espanol :
Descubriendo al faraón olvidado en Metz recorre una de las mayores exploraciones arqueológicas de la historia.
En 1922, hace poco más de 100 años, el Valle de los Reyes reveló un descubrimiento extraordinario, en el corazón de la exposición Tutankamón. Esta famosa región egipcia alberga numerosas tumbas de faraones, nobles y familias reales.
El 26 de noviembre, el arqueólogo británico Howard Carter y su multimillonario mecenas, Lord Carnarvon, entraron por primera vez en 3.200 años en la tumba intacta de Tutankamón. Acababan de descubrir un fabuloso tesoro
La exposición Tutankamón recorre una de las mayores exploraciones arqueológicas de la historia, dirigida por Howard Carter. Fue esta exploración la que condujo al descubrimiento de la tumba del joven faraón trágicamente malogrado.
Venga a descubrir los tesoros del Egipto faraónico y a desentrañar los misterios que rodearon la muerte de Tutankamón y su tumba
L’événement Exposition Toutankhamon Metz a été mis à jour le 2025-09-25 par AGENCE INSPIRE METZ