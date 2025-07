Exposition « Toutes de bleu vêtues » Hôtel Saint Simon Angoulême

Exposition « Toutes de bleu vêtues » Hôtel Saint Simon Angoulême jeudi 7 août 2025.

Exposition « Toutes de bleu vêtues »

Hôtel Saint Simon 15 rue de la Cloche Verte Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-07

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-07

La seconde vague bleue d’artistes charentais autour du cyanotype.

L’exposition collective organisée dans un lieu patrimonial d’exception en partenariat avec Cap BD Angoulême réunit pendant dix jours des artistes charentais.

.

Hôtel Saint Simon 15 rue de la Cloche Verte Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 54 72 capbd.angouleme16@gmail.com

English :

The second blue wave of artists from the Charente around the cyanotype.

The group exhibition, organized in an exceptional heritage site in partnership with Cap BD Angoulême, brings together artists from the Charente region for ten days.

German :

Die zweite blaue Welle von Künstlern aus der Charente rund um die Cyanotypie.

Die in Zusammenarbeit mit Cap BD Angoulême an einem außergewöhnlichen Ort des Kulturerbes organisierte Gruppenausstellung vereint zehn Tage lang Künstler aus der Charente.

Italiano :

La seconda ondata blu di artisti della Charente basata sulla cianotipia.

La mostra collettiva, organizzata in uno spazio patrimoniale d’eccezione in collaborazione con Cap BD Angoulême, riunisce per dieci giorni artisti della Charente.

Espanol :

La segunda oleada azul de artistas de la Charente basada en la cianotipia.

La exposición colectiva, organizada en un lugar excepcional del patrimonio en colaboración con Cap BD Angoulême, reúne durante diez días a artistas de la región de Charente.

L’événement Exposition « Toutes de bleu vêtues » Angoulême a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême