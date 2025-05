Exposition Toutes de bleu vêtues – MJC Jules Berry Mouthiers-sur-Boëme, 24 mai 2025 07:00, Mouthiers-sur-Boëme.

Charente

Exposition Toutes de bleu vêtues MJC Jules Berry 3 Place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-05-24

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-05-24

Exposition collective organisée par Christophe Coussy en collaboration avec la MJC Jules Berry qui réunit sept artistes charentais autour d’un procédé photographique ancien, le cyanotype.



Vernissage le vendredi 23 mai à 18h30

.

MJC Jules Berry 3 Place Simon Dugaleix

Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 48 76 mjc-jules-berry@orange.fr

English :

Group exhibition organized by Christophe Coussy in collaboration with the MJC Jules Berry, bringing together seven artists from the Charente region around an ancient photographic process, the cyanotype.



Opening Friday, May 23, 6:30 pm

German :

Eine von Christophe Coussy in Zusammenarbeit mit dem MJC Jules Berry organisierte Gruppenausstellung, die sieben Künstler aus der Charente zusammenbringt, die sich mit einem alten fotografischen Verfahren, der Cyanotypie, beschäftigen.



Vernissage am Freitag, den 23. Mai um 18.30 Uhr

Italiano :

Una mostra collettiva organizzata da Christophe Coussy in collaborazione con il MJC Jules Berry, che riunisce sette artisti della Charente per esplorare un antico processo fotografico, la cianotipia.



Inaugurazione venerdì 23 maggio alle 18.30

Espanol :

Exposición colectiva organizada por Christophe Coussy en colaboración con el MJC Jules Berry, que reúne a siete artistas de la región de Charente para explorar un proceso fotográfico antiguo, la cianotipia.



Inauguración el viernes 23 de mayo a las 18.30 h

L’événement Exposition Toutes de bleu vêtues Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême