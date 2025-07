Exposition Toutes et tous égaux à la ferme peintures de Anne Marie Cabanacq et poèmes de Itxaro Borda Ferme Ametzalde Lasse

Ferme Ametzalde 2131 chemin de Mispira Lasse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-07-19

Exposition Toutes et tous égaux à la ferme peintures de Anne Marie Cabanacq et poèmes de Itxaro Borda.

Tous les jours de 15h à 18h, sauf jeudi et dimanche. .

Ferme Ametzalde 2131 chemin de Mispira Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 29 15 93 ametzalde@ni.eus

