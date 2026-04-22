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Exposition Tracer ce qui nous traverse Ribérac

Exposition Tracer ce qui nous traverse Ribérac

Exposition Tracer ce qui nous traverse Ribérac mercredi 6 mai 2026.

Adresse : 13 Place du Général de Gaulle

Ville : 24600 Ribérac

Département : Dordogne

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Ribérac

Exposition Tracer ce qui nous traverse

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-06

Tracer ce qui nous traverse
Dévernissage vendredi 29 mai
Artistes Audrey Bastars et Véronique Marchal
Atelier gratuit mercredi 27 mai (16h/18h)
Dans le cadre du Printemps du dessin, en collaboration avec le Pôle Culture de CHP Vauclaire et la CCPR
Tracer ce qui nous traverse
Dévernissage vendredi 29 mai
Artistes Audrey Bastars et Véronique Marchal
Atelier gratuit mercredi 27 mai (16h/18h)
Dans le cadre du Printemps du dessin, en collaboration avec le Pôle Culture de CHP Vauclaire et la CCPR   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

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English :

Tracing what passes through us
Opening: Friday May 29
Artists: Audrey Bastars and Véronique Marchal Audrey Bastars and Véronique Marchal
Free workshop: Wednesday May 27 (4pm/6pm)
As part of Printemps du dessin, in collaboration with Pôle Culture of CHP Vauclaire and CCPR

L’événement Exposition Tracer ce qui nous traverse Ribérac a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne

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