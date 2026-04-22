Ribérac

Exposition Tracer ce qui nous traverse

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-06

Tracer ce qui nous traverse

Dévernissage vendredi 29 mai

Artistes Audrey Bastars et Véronique Marchal

Atelier gratuit mercredi 27 mai (16h/18h)

Dans le cadre du Printemps du dessin, en collaboration avec le Pôle Culture de CHP Vauclaire et la CCPR

Tracer ce qui nous traverse

Dévernissage vendredi 29 mai

Artistes Audrey Bastars et Véronique Marchal

Atelier gratuit mercredi 27 mai (16h/18h)

Dans le cadre du Printemps du dessin, en collaboration avec le Pôle Culture de CHP Vauclaire et la CCPR .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English :

Tracing what passes through us

Opening: Friday May 29

Artists: Audrey Bastars and Véronique Marchal Audrey Bastars and Véronique Marchal

Free workshop: Wednesday May 27 (4pm/6pm)

As part of Printemps du dessin, in collaboration with Pôle Culture of CHP Vauclaire and CCPR

L’événement Exposition Tracer ce qui nous traverse Ribérac a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne