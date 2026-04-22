Exposition Tracer ce qui nous traverse Ribérac
Exposition Tracer ce qui nous traverse Ribérac mercredi 6 mai 2026.
Ribérac
Exposition Tracer ce qui nous traverse
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-06
Tracer ce qui nous traverse
Dévernissage vendredi 29 mai
Artistes Audrey Bastars et Véronique Marchal
Atelier gratuit mercredi 27 mai (16h/18h)
Dans le cadre du Printemps du dessin, en collaboration avec le Pôle Culture de CHP Vauclaire et la CCPR
Tracer ce qui nous traverse
Dévernissage vendredi 29 mai
Artistes Audrey Bastars et Véronique Marchal
Atelier gratuit mercredi 27 mai (16h/18h)
Dans le cadre du Printemps du dessin, en collaboration avec le Pôle Culture de CHP Vauclaire et la CCPR .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tracing what passes through us
Opening: Friday May 29
Artists: Audrey Bastars and Véronique Marchal Audrey Bastars and Véronique Marchal
Free workshop: Wednesday May 27 (4pm/6pm)
As part of Printemps du dessin, in collaboration with Pôle Culture of CHP Vauclaire and CCPR
L’événement Exposition Tracer ce qui nous traverse Ribérac a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne
À voir aussi à Ribérac (Dordogne)
- Atelier d’écriture Mots en partage Ribérac 25 avril 2026
- Café linguistique Ribérac 25 avril 2026
- Fête de la librairie indépendante Ribérac 25 avril 2026
- Circuit des églises romanes du ribéracois Ribérac Dordogne 1 mai 2026
- Parcours VTT FFC N°8 au départ de Riberac Ribérac Dordogne 1 mai 2026