Exposition Traces de lumière de Sandrine Berthon aux Salles Voutées Salles Voutées Cassis

Exposition Traces de lumière de Sandrine Berthon aux Salles Voutées

Du 02/10 au 12/10/2025 de 10h à 19h.

Tous les jours. Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Du 2 au 12 octobre 2025, l’exposition Traces de Lumière de Sandrine Berthon s’installe dans le cadre unique des Salles Voûtées, situées place Baragnon, en plein cœur du village de Cassis.

Cette exposition propose une immersion dans un univers artistique sensible et lumineux, où la matière, les transparences et les fragments de mémoire se mêlent pour créer une véritable poésie visuelle. Chaque œuvre révèle un travail délicat autour de la lumière et de la texture, invitant à la contemplation et à l’émotion.



Les visiteurs pourront profiter de cet espace exceptionnel, à deux pas du port et de la mairie, pour découvrir ou redécouvrir l’art contemporain dans une ambiance chaleureuse et propice à l’échange. L’artiste sera présente sur place tout au long de l’exposition pour accueillir le public et partager son univers.



Lieu Salles Voûtées Place Baragnon, Cassis

Entrée libre .

Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

From October 2 to 12, 2025, Sandrine Berthon’s « Traces de Lumière » exhibition takes up residence in the unique setting of the Salles Voûtées on Place Baragnon, right in the heart of the village of Cassis.

German :

Vom 2. bis 12. Oktober 2025 wird die Ausstellung « Traces de Lumière » von Sandrine Berthon im einzigartigen Rahmen der Salles Voûtées auf der Place Baragnon im Herzen des Dorfes Cassis gezeigt.

Italiano :

Dal 2 al 12 ottobre 2025, la mostra di Sandrine Berthon « Traces de Lumière » (Tracce di luce) si svolge nella cornice unica delle Salles Voûtées, situate in Place Baragnon, nel cuore del villaggio di Cassis.

Espanol :

Del 2 al 12 de octubre de 2025, la exposición « Traces de Lumière » (Huellas de luz) de Sandrine Berthon se instala en el marco incomparable de las Salles Voûtées, situadas en la plaza Baragnon, en el corazón del pueblo de Cassis.

