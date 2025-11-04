Exposition traces et empreintes Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Exposition traces et empreintes

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-29

Serge Marzin vous invite à découvrir ses œuvres et l’univers de la gravure à travers différentes techniques. Il explore paysages, matières et jeux de lumière avec une sensibilité particulière pour la Bretagne. Des œuvres uniques, empreintes de calme et de profondeur.

Entrée libre. .

