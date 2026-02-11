Exposition Traces laissées par le mouvement du corps de l’âme et de la vie Square Girard II Angoulême

Exposition Traces laissées par le mouvement du corps de l’âme et de la vie

Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Tarif réduit

Angoumoisins, familles nombreuses, 18 à 25 ans, + de 62 ans, groupes + de 8 pers, détenteurs d’un ticket de de 7 jours de l’autre musée ou ticket de visite Trésor de la Cathédrale

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-04-01

L’exposition personnelle de Nora Herman sera composée d’un ensemble récent de peintures, dessins et sculptures, explorant les traces laissées par le corps en mouvement, par les mouvements de l’âme et de la vie, et par des rêveries poétiques.

.

Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nora Herman?s solo exhibition will feature a recent body of paintings, drawings and sculptures, exploring the traces left by the body in motion, by the movements of soul and life, and by poetic reveries.

L’événement Exposition Traces laissées par le mouvement du corps de l’âme et de la vie Angoulême a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême