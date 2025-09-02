Exposition « Trains et Tramways » Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Exposition « Trains et Tramways » Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre mardi 2 septembre 2025.

Exposition « Trains et Tramways »

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Du 2 au 20 septembre prochain, l’exposition Trains et tramways en Haute-Bigorre 1862-1971 vous attend dans le hall.

Cette exposition propose une plongée dans l’histoire du ferroviaire en Haute-Bigorre. À travers des documents patrimoniaux issus des fonds la médiathèque et des Archives municipales, elle retrace la création de la ligne de chemin de fer de Tarbes à Bagnères-de-Bigorre et des tramways électriques de la Bigorre.

Pour aller plus loin, et dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Médiathèque Simone Veil vous propose le samedi 20 septembre une présentation de documents patrimoniaux en lien avec l’exposition.

> 3 créneaux sont possibles de 45 minutes environ chacun 10h00 / 11h30 / 15h00

Places limitées Réservation obligatoire auprès de la médiathèque

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

English :

From September 2 to 20, the exhibition « Trains and tramways in Haute-Bigorre: 1862-1971 » awaits you in the hall.

This exhibition offers a glimpse into the history of the railways in Haute-Bigorre. Using heritage documents from the media library and municipal archives, it retraces the creation of the Tarbes to Bagnères-de-Bigorre railway line and the electric tramways of Bigorre.

On Saturday September 20, as part of the European Heritage Days, the Médiathèque Simone Veil will be presenting heritage documents related to the exhibition.

> 3 time slots of around 45 minutes each: 10:00 / 11:30 / 15:00

Places are limited Reservations required at the Médiathèque

German :

Vom 2. bis 20. September erwartet Sie in der Halle die Ausstellung « Trains et tramways en Haute-Bigorre: 1862-1971 ».

Diese Ausstellung bietet einen Einblick in die Geschichte der Eisenbahn in Haute-Bigorre. Anhand von Dokumenten aus den Beständen der Mediathek und des Stadtarchivs wird die Entstehung der Eisenbahnlinie von Tarbes nach Bagnères-de-Bigorre und der elektrischen Straßenbahnen von Bigorre dokumentiert.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet die Mediathek Simone Veil am Samstag, den 20. September, eine Präsentation von Dokumenten aus dem Kulturerbe im Zusammenhang mit der Ausstellung an.

> 3 Zeitfenster von jeweils ca. 45 Minuten sind möglich: 10.00 Uhr / 11.30 Uhr / 15.00 Uhr

Begrenzte Plätze Reservierung bei der Mediathek erforderlich

Italiano :

Dal 2 al 20 settembre, la mostra « Treni e tram in Haute-Bigorre: 1862-1971 » sarà allestita nella sala.

La mostra propone un viaggio nella storia delle ferrovie dell’Haute-Bigorre. Utilizzando documenti del patrimonio della mediateca e degli archivi comunali, ripercorre la creazione della linea ferroviaria da Tarbes a Bagnères-de-Bigorre e dei tram elettrici della Bigorre.

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, sabato 20 settembre la biblioteca multimediale Simone Veil presenterà i documenti del patrimonio legati alla mostra.

> 3 fasce orarie di circa 45 minuti ciascuna: 10.00 / 11.30 / 15.00

I posti sono limitati Si prega di prenotare in anticipo presso la mediateca

Espanol :

Del 2 al 20 de septiembre se podrá visitar en la sala la exposición « Trenes y tranvías en Haute-Bigorre: 1862-1971 ».

Esta exposición hace un recorrido por la historia del ferrocarril en Haute-Bigorre. A partir de documentos patrimoniales de la mediateca y de los archivos municipales, recorre la creación de la línea ferroviaria de Tarbes a Bagnères-de-Bigorre y de los tranvías eléctricos de Bigorre.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la mediateca Simone Veil presentará el sábado 20 de septiembre documentos patrimoniales relacionados con la exposición.

> 3 franjas horarias de unos 45 minutos cada una: 10.00 / 11.30 / 15.00

Plazas limitadas Se ruega reservar con antelación en la mediateca

