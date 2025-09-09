Exposition Traits dénudés, les oeuvres se dévoilent Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Début : Samedi 2025-09-09

fin : 2025-10-17

2025-09-09

Découvrez l’exposition en partenariat avec le Musée Crozatier « Traits dénudés, les œuvres se dévoilent » au Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade.

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22

English :

Discover the exhibition in partnership with the Musée Crozatier: « Traits dénudés, les ?uvres se dévoilent » at the Saint-Germain-Laprade Cultural Center.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Crozatier-Museum: « Traits dénudés, les ?uvres se dévoilent » (Entblößte Züge, die Werke werden enthüllt) im Kulturzentrum von Saint-Germain-Laprade.

Italiano :

Scoprite la mostra in collaborazione con il Musée Crozatier: « Traits dénudés, les ?uvres se dévoilent » presso il Centro Culturale Saint-Germain-Laprade.

Espanol :

Descubra la exposición en colaboración con el Museo Crozatier: « Traits dénudés, les ?uvres se dévoilent » en el Centro Cultural de Saint-Germain-Laprade.

