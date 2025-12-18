Exposition Traits d’Union Agapé Hub Dinard

Exposition Traits d’Union

Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 11:00:00

fin : 2026-02-17 19:00:00

Date(s) :

2026-01-08

“Traits d’unions” L’Éloge du Lien par Agapé Hub

Dans un monde où les lignes de démarcation semblent parfois se durcir, nous avons choisi de nous rassembler autour d’une notion universelle et fondatrice le trait. Plus qu’une simple marque graphique, le trait est envisagé ici comme un fil d’Ariane, une force qui relie, qui dialogue et qui unifie. Il est le point de départ de toute création, la première intention, l’impulsion qui traverse la matière et l’idée.

Pour explorer cette thématique riche et protéiforme, Traits d’unions réunit un corpus d’œuvres audacieuses issues de trois disciplines majeures la photographie, la peinture et la sculpture.

– Le photographe Pierre PITON, capte le trait éphémère de la lumière, la ligne de fuite du paysage, le contour révélant une humanité.

-Les peintres Michael HÉBERT et Thierry LEBON, déploient la puissance du trait sur la toile, du geste calligraphique à la frontière chromatique, bâtissant des ponts visuels.

– Le sculpteur Eric MONTAUX, érige le trait dans l’espace, transformant l’intention en volume, créant des jonctions et des ruptures qui redéfinissent notre perception du plein et du vide.

Chacun de ces artistes utilise le trait qu’il soit physique, conceptuel ou symbolique pour initier une rencontre. Rencontre entre l’œuvre et son spectateur, bien sûr, mais aussi rencontre entre des langages artistiques a priori distincts. L’exposition se déploie comme un espace de convergence où les techniques se complètent et s’enrichissent, prouvant que la plus belle des œuvres est celle qui naît de la conjonction des singularités.

Traits d’unions est une invitation à la communion par l’art, une célébration de la rencontre comme essence de la création et du vivre-ensemble. Laissez-vous guider par ces lignes qui s’entrecroisent, se répondent et se tissent pour former un langage commun, celui de l’émotion et de l’unit

Vernissage le samedi 10 janvier de 18h30 à 21h. .

Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Traits d’Union Dinard a été mis à jour le 2025-12-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme