Exposition Traits d'Union Métiers d'art – Espace Tourisme & Loisirs Ancenis-Saint-Géréon 26 juin 2025

Loire-Atlantique

Exposition Traits d'Union Métiers d'art Espace Tourisme & Loisirs 103 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : 2025-06-26 à 2025-09-26

Début : 2025-06-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-06-26

Venez découvrir l’exposition sur les Métiers d’Art des collectifs de professionnels présents sur le Pays d’Ancenis.

La COMPA et la Chambre des Métiers organisent une exposition estivale mettant à l’honneur les collectifs de métiers d’art du Pays d’Ancenis.

Au programme œuvres contemporaines, rencontres avec les créateurs lors du marché du jeudi, et ateliers d’initiation. Une belle vitrine des savoir-faire locaux autour du thème des JEMA 2025 Traits d’union .

Les collectifs présents :

-Cultivons Les Cailloux Ancenis-Saint-Géréon

-Dream K Ancenis-Saint-Géréon

-Les Locaux Motivés Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire

-Terres de Créations Oudon

Ouvert aux horaires de l’Espace Tourisme & Loisirs :

Fin juin et du 1er au 6 septembre lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet août lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30

Du 9 au 26 septembre mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 .

Espace Tourisme & Loisirs 103 Rue des Douves

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 07 44 tourisme@pays-ancenis.com

English :

Come and discover the Métiers d’Art exhibition presented by professional collectives from the Ancenis region.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung über Kunsthandwerk von Berufskollektiven, die im Pays d’Ancenis vertreten sind.

Italiano :

Venite a scoprire l’esposizione di arti e mestieri organizzata da gruppi di professionisti della regione di Ancenis.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición de artesanía organizada por grupos de profesionales de la región de Ancenis.

