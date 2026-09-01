Exposition – Trajectoire du patrimoine hôtelier Villa Monplaisir Gérardmer
samedi 19 septembre 2026 · Villa Monplaisir · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Exposition – Trajectoire du patrimoine hôtelier
Villa Monplaisir 17 Faubourg de Ramberchamps Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire et l’évolution du patrimoine hôtelier de la ville et une exposition d’appareils photos.
Visites explicatives à 11h et 16h.Tout public
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Villa Monplaisir 17 Faubourg de Ramberchamps Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 60 60
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English :
During European Heritage Days, discover the history and evolution of the city’s hotel heritage, as well as an exhibition of cameras.
Guided tours at 11 a.m. and 4 p.m.
L’événement Exposition – Trajectoire du patrimoine hôtelier Gérardmer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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