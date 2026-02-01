Exposition TRANSFORMATIONS de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) Paris Ateliers paris

✨ Du 12 février au 8 mars 2026 à la MPAA / Broussais – 100 rue Didot, Paris 14ᵉ

✨ Du 2 avril au 26 avril 2026 à la MPAA / Breguet – 17-19 rue Breguet, Paris 11ᵉ

Grâce au soutien de la MPAA, ces expositions mettent en lumière les travaux d’amateur·rice·s qui fréquentent chaque semaine les ateliers de Paris Ateliers et développent leur pratique artistique tout au long de l’année.

Nous vous invitons à venir découvrir ces créations et à partager ce temps fort de la saison culturelle !

Dans le cadre de la saison TRANSFORMATIONS de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA), les inscrit·e·s de Paris Ateliers se sont inspiré·e·s de cette thématique pour présenter deux expositions collectives, proposées en deux temps

Du jeudi 12 février 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-12T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-27T01:59:59+02:00

Date(s) :

Paris Ateliers 7 rue biscornet 75011 paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org



Afficher la carte du lieu Paris Ateliers et trouvez le meilleur itinéraire

