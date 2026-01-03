Exposition Transhumance kirghize Ecomusée de la Crau Saint-Martin-de-Crau

Exposition Transhumance kirghize

Du 09/01 au 12/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 17h. Le dimanche de 9h à 12h et de 12h45 à 17h. Ecomusée de la Crau 2, place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Cette exposition présente le travail de Bastien Chaix, ancien berger de Provence et des Alpes devenu photographe animalier.

À travers une trentaine de photographies, pour certaines prises depuis 2006, l’exposition invite à découvrir le quotidien des éleveurs de yacks, des bergers transhumants et cavaliers d’Asie centrale. Une réalité à la fois rude, poétique et profondément enracinée dans les grands espaces.



Aujourd’hui, Bastien Chaix y encadre des séjours d’étude de la faune sauvage et de photographie.

Dans cette exposition Transhumance Kirghize , il nous livre un regard singulier sur le pastoralisme du pays, fruit de ses rencontres et de ses immersions auprès des habitants des hauts plateaux.





Vernissage de l’exposition Transhumance kirghize le vendredi 9 janvier 2026 à 18h00.



L’exposition sera accompagnée d’une conférence gratuite le mardi 13 janvier 2026 à 18h00, consacrée au Kirghizistan, à ses pratiques pastorales et à sa nature aussi sauvage que surprenante. .

Ecomusée de la Crau 2, place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

English :

This exhibition showcases the work of Bastien Chaix, a former shepherd from Provence and the Alps who has become a wildlife photographer.

