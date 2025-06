Exposition Transparence et lumière – Place de l’Hôtel de Ville Bressuire 2 juillet 2025 07:00

Deux-Sèvres

Gratuit

2025-07-02

2025-08-31

2025-07-02

Exposition “Transparence et Lumière”, quand le verre révèle toute sa magie artistique et scientifique.

Parce que le musée à Bressuire accueille la plus grande collection publique d’œuvres de Max Ingrand, maître verrier et designer du XXeme siècle, l’exposition artistique, interactive et immersive, “Transparence et lumière” vous propose un voyage au cœur du verre et de ses métamorphoses.

En complément de Max Ingrand, Catherine Bouchard et Thierry Nadot, artistes contemporains du collectif Verre aux éclats, dévoilent des compositions saisissantes où la lumière façonne l’espace et révèle la transparence.

En collaboration avec l’Espace Pierre-Mendès-France de Poitiers, l’exposition scientifique Jeux de lumière permet à l’aide de manipulations ludiques, de percer les secrets des phénomènes lumineux.

Aux horaires d’ouverture du musée. .

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

