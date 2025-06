Exposition Travaux de l’association Villers Accueil Le Villare Villers-sur-Mer 1 juillet 2025 10:00

Calvados

Exposition Travaux de l’association Villers Accueil Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-01 10:00:00

fin : 2025-07-06 12:30:00

Date(s) :

2025-07-01

L’association Villers Accueil est l’une des plus importantes associations de la ville. Elle permet de créer un lien social en proposant des activités manuelles, ludiques et culturelles à un large public. L’association propose été comme hiver billard, broderie, café littéraire, cartonnage, chant, craquelé de verre, crochet, couture, dentelle aux fuseaux, généalogie, patchwork, peinture, récréation créative, scrabble, scrapbooking, tricot, vitraux.

Cette exposition-vente annuelle met en valeur les travaux réalisés par les adhérents. et permet de mieux connaître l’association Villers Accueil et de donner envie d’y participer.

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65

English : Exposition Travaux de l’association Villers Accueil

The association Villers Accueil presents its annual exhibition. An exhibition-sale of the works realized by the care of the members of the association.

Villers Accueil is a socio-cultural association which offers a diversity of important activities. It will exhibit at the Villare to make discover its panel of activities, and why not, to give desire to participate! On the program for the year: billiards, embroidery, literary café, cardboard, glass cracking, sewing, bobbin lace, genealogy, patchwork, painting, walks, scrabble, scrapbooking, knitting, stained glass. All these hobbies are possible thanks to the availability of the volunteers who run the workshops and manage the association.

Closed on Monday and Sunday.

German : Exposition Travaux de l’association Villers Accueil

Der Verein Villers Accueil ist einer der wichtigsten Vereine der Stadt. Er schafft soziale Bindungen, indem er handwerkliche, spielerische und kulturelle Aktivitäten für ein breites Publikum anbietet. Der Verein bietet Sommer wie Winter: Billard, Stickerei, Literaturcafé, Kartonage, Gesang, Glascraquelé, Häkeln, Nähen, Klöppelspitzen, Genealogie, Patchwork, Malen, kreative Erholung, Scrabble, Scrapbooking, Stricken, Glasmalerei.

Diese jährliche Verkaufsausstellung zeigt die von den Mitgliedern angefertigten Arbeiten. und ermöglicht es, den Verein Villers Accueil besser kennenzulernen und Lust auf eine Teilnahme zu machen.

Italiano :

Villers Accueil è una delle associazioni più grandi della città. Contribuisce a creare legami sociali offrendo attività manuali, ricreative e culturali a un’ampia gamma di persone. In estate e in inverno, l’associazione offre biliardo, ricamo, caffè letterario, cartonaggio, canto, rottura del vetro, uncinetto, cucito, merletto a tombolo, genealogia, patchwork, pittura, ricreazione creativa, scrabble, scrapbooking, lavoro a maglia e vetro colorato.

Questa mostra e vendita annuale mette in mostra il lavoro svolto dai nostri membri, facendo conoscere l’associazione Villers Accueil e incoraggiando le persone a partecipare.

Espanol :

Villers Accueil es una de las mayores asociaciones de la ciudad. Contribuye a crear vínculos sociales ofreciendo actividades manuales, recreativas y culturales a un amplio abanico de personas. En verano e invierno, la asociación ofrece billar, bordado, café literario, cartonaje, canto, cristalería, ganchillo, costura, encaje de bolillos, genealogía, patchwork, pintura, ocio creativo, scrabble, scrapbooking, punto y vidrieras.

Esta exposición y venta anual muestra el trabajo realizado por nuestros miembros, da a conocer la asociación Villers Accueil y anima a la gente a participar.

L’événement Exposition Travaux de l’association Villers Accueil Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville