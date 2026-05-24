Exposition Travaux de l’association Villers Accueil Le Villare Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

Exposition Travaux de l’association Villers Accueil

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

L’association Villers Accueil présente son exposition-vente des travaux réalisés par le soin des adhérents peinture, broderie, couture, dentelle aux fuseaux, tricot, vitraux, craquelé de verre, cartonnage, patchwork, scrapbooking.

L’association Villers Accueil est l’une des plus importantes associations de la ville. Elle permet de créer un lien social en proposant des activités manuelles, ludiques et culturelles à un large public. L’association propose tout au long de l’année billard, broderie, café littéraire, cartonnage, chant, craquelé de verre, crochet, couture, dentelle aux fuseaux, généalogie, patchwork, peinture, récréation créative, scrabble, scrapbooking, tricot, vitraux.

Cette exposition-vente annuelle met en valeur les travaux réalisés par les adhérents. et permet de mieux connaître l’association Villers Accueil et de donner envie d’y participer. .

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65

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English : Exposition Travaux de l’association Villers Accueil

The Villers Accueil association presents an exhibition and sale of works created by its members: painting, embroidery, sewing, bobbin lace, knitting, stained glass, glass craquelé, cardboard, patchwork and scrapbooking.

L’événement Exposition Travaux de l’association Villers Accueil Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville