Exposition Travaux d’élèves Dolleren

Exposition Travaux d’élèves Dolleren samedi 27 septembre 2025.

Exposition Travaux d’élèves

Rue de la 1ère DFL Dolleren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

L’atelier de dessin de la MJC de Dolleren vous présente son exposition. Dimanche, CHAMPÔL sera également présent pour dédicacer sa nouvelle BD « André JAPY l’aviateur ».

L’atelier de dessin de la MJC de Dolleren vous présente son exposition. Dimanche, CHAMPÔL sera également présent pour dédicacer sa nouvelle BD « André JAPY l’aviateur ». .

Rue de la 1ère DFL Dolleren 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

The Dolleren MJC drawing workshop presents its exhibition. On Sunday, CHAMPÔL will be on hand to sign his new comic book « André JAPY l’aviateur ».

German :

Das Zeichenatelier des MJC Dolleren präsentiert Ihnen seine Ausstellung. Am Sonntag wird auch CHAMPÔL anwesend sein, um seinen neuen Comic « André JAPY l’aviateur » zu signieren.

Italiano :

Il laboratorio di disegno Dolleren MJC presenta la sua mostra. Domenica, inoltre, CHAMPÔL sarà presente per firmare il suo nuovo fumetto « André JAPY l’aviateur ».

Espanol :

El taller de dibujo Dolleren MJC presenta su exposición. El domingo, CHAMPÔL también estará presente para firmar su nuevo cómic « André JAPY l’aviateur ».

L’événement Exposition Travaux d’élèves Dolleren a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach