Exposition « Traverse.s » de Florent Drouin Galerie Le Grand Angle imoja Rennes 11 juillet – 29 août Ille-et-Vilaine

Gratuit

Florent Drouin expose ses œuvres au Grand Angle Imoja, son travail explore la question du paysage et des images que les humains en proposent, mettant en lumière des territoires en transformation.

Le Grand Angle Imoja dévoile le travail de l’artiste rennais Florent Drouin. Cet artiste, diplômé de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (site de Lorient) en 2018, produit une œuvre polymorphe qui se développe par la peinture, le collage, la gravure, la sérigraphie, l’installation. Son travail explore la question du paysage et des images que les humains en proposent, mettant en lumière des territoires en transformation due aux activités industrielles, touristiques ou à l’urbanisation. Durant ses explorations, il photographie, dessine, prélève des échantillons qui deviennent matière à penser ses projets. À partir de ces morceaux, il met en œuvre des processus de construction, de déconstruction, d’agencement et de manipulation, comme image d’un monde organisé ou échappant aux règles de l’ordonnancement.

Galerie Le Grand Angle imoja 1 place de Bretagne, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine