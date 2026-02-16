Exposition Traversées d’Hélène Amrouche Médiathèque Elsa Triolet Aytré
Exposition Traversées d’Hélène Amrouche Médiathèque Elsa Triolet Aytré mercredi 25 février 2026.
Exposition Traversées d’Hélène Amrouche
Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-25
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-02-25
Artiste plasticienne, Hélène Amrouche développe un univers sensible nourri par le végétal, la nature et l’imaginaire.
.
Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 04 mediatheque@aytre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As a visual artist, Hélène Amrouche develops a sensitive universe nourished by plants, nature and the imaginary.
L’événement Exposition Traversées d’Hélène Amrouche Aytré a été mis à jour le 2026-02-14 par Nous La Rochelle