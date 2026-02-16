Exposition Traversées d’Hélène Amrouche Médiathèque Elsa Triolet Aytré

Exposition Traversées d’Hélène Amrouche

Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré Charente-Maritime

Début : Vendredi 2026-02-25

fin : 2026-03-28

Artiste plasticienne, Hélène Amrouche développe un univers sensible nourri par le végétal, la nature et l’imaginaire.

Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 04 mediatheque@aytre.fr

English :

As a visual artist, Hélène Amrouche develops a sensitive universe nourished by plants, nature and the imaginary.

