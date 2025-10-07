Exposition – Traversées : la migration comme parcours et résistance. Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
« Migrations forcées ou choisies : cette exposition collective interroge les déplacements comme expériences vécues, gestes de mémoire et formes de résistance. Les artistes exposé·es rendent visibles les traces laissées par les migrations – dans les paysages, les récits ou les regards – et proposent un espace de parole à travers leurs images.» Focus 8
L’association Focus 8 entend faire dialoguer l’art et les enjeux sociaux et politiques contemporains.
L’exposition photo est présentée du 7 au 31 octobre, avec un vernissage le samedi 11 octobre dans le cadre de la Fête des vendanges.
Du mardi 07 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :
gratuit Tout public.
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/