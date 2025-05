Exposition – Atelier Bcinq Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 1 juin 2025 15:00, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe.

Exposition de collages de Carine Van Gorp, originaire de Belgique (Anvers) installée à Treigny depuis plusieurs années.

Lors de cette exposition, Carine montre pour la première fois dans son atelier de Treigny des collages récents et plus anciens réalisés manuellement.

Carine utilise de vieux papiers, des magazines, des photos qu’elle trouve dans les brocantes, les magasins de récupération…

Ces 15 dernières années, elle s’est toutefois concentrée sur la photopolymère et la sérigraphie. Ainsi que les collages sur papier.

Elle combine souvent de vieilles photos avec une gravure.

La multitude d’expériences et de techniques définit le caractère du travail de Carine.

Ses œuvres oscillent entre le présent et le passé. Elles existent ici et maintenant et ont en même temps toute une histoire qui leur est attachée. Arrêter le temps.

Consciente de la cascade d’images et de mots qui nous assaillent quotidiennement, elle ralentit ainsi notre vision, à la frontière entre conscience et subconscience. .

Atelier Bcinq 5, rue de l’église

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Carine.van.gorp11@gmail.com

