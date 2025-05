EXPOSITION TRENCA ROCS – Castelnou, 19 mai 2025 07:00, Castelnou.

Pyrénées-Orientales

EXPOSITION TRENCA ROCS Place du Chateau Castelnou Pyrénées-Orientales

A l'occasion du lancement de la saison estivale du Château de Castelnou, le samedi 19 avril, vous pourrez découvrir les sculptures et installations de l'artiste Trenca Rocs.

A découvrir jusqu'au 02 novembre !

Trenca rocs ” Partant du principe que…

.

Place du Chateau

Place du Chateau
Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20

English :

To mark the launch of the summer season at Château de Castelnou, on Saturday April 19, you can discover the sculptures and installations of artist Trenca Rocs.

On view until November 02!

Trenca rocs: ? based on the principle that…

German :

Anlässlich der Eröffnung der Sommersaison des Schlosses Castelnou am Samstag, den 19. April, können Sie die Skulpturen und Installationen der Künstlerin Trenca Rocs besichtigen.

Entdecken Sie sie bis zum 02. November!

Trenca Rocs: ? Ausgehend von dem Prinzip, dass…

Italiano :

In occasione dell'inaugurazione della stagione estiva del Castello di Castelnou, sabato 19 aprile, potrete scoprire le sculture e le installazioni dell'artista Trenca Rocs.

In mostra fino al 02 novembre!

Trenca rocs: ? basato sul principio che…

Espanol :

Con motivo del inicio de la temporada de verano en el castillo de Castelnou, el sábado 19 de abril, podrá descubrir las esculturas e instalaciones del artista Trenca Rocs.

Hasta el 2 de noviembre

Trenca rocs: … basado en el principio de que…

