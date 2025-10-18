EXPOSITION TRESORS CACHES Lunel

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

Début : 2025-10-18

fin : 2026-03-07

Date(s) du 18 octobre 2025 au 8 mars 2026 au Musée Médard à Lunel

04 67 87 83 95

museemedard@ville-lunel.fr

Gratuit

Découvrez la vie de Lunel au Moyen Âge grâce à l’incroyable Livre Blanc et des documents inédits des fonds d’archives. Pour la première fois, les joyaux et pépites habituellement cachés du musée seront présentés manuscrits médiévaux, livres de l’Enfer de Louis Médard, oiseaux de Buffon, etc. Tout ce que vous avez toujours voulu voir et savoir sur le patrimoine écrit de Lunel s’offre à vous ! Des dispositifs de médiation ludique et interactifs accompagnent les grandes thématiques de l’exposition et vous permettront de ramener des souvenirs inoubliables. Un parcours enfant rempli de surprises vous permettra de profiter de cette exposition en famille.

Une programmation riche et variée vous sera proposée ateliers, conférences, visites guidées à retrouver sur notre site internet. .

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 95

English :

Date(s) from October 18, 2025 to March 8, 2026 at the Musée Médard in Lunel

04 67 87 83 95

museemedard@ville-lunel.fr

Free

German :

Datum(e): vom 18. Oktober 2025 bis zum 8. März 2026 im Musée Médard in Lunel

04 67 87 83 95

museemedard@ville-lunel.fr

Kostenlos

Italiano :

Data/e dal 18 ottobre 2025 all’8 marzo 2026 presso il Musée Médard di Lunel

04 67 87 83 95

museemedard@ville-lunel.fr

Gratuito

Espanol :

Fecha(s) del 18 de octubre de 2025 al 8 de marzo de 2026 en el Musée Médard de Lunel

04 67 87 83 95

museemedard@ville-lunel.fr

Gratis

