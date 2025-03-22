Exposition Trésors Cachés Mehun-sur-Yèvre

Rue des Grands Moulins Mehun-sur-Yèvre Cher

Dimanche 2025-03-22 14:30:00

2025-09-30 18:00:00

Cette exposition exceptionnelle vous ouvre les portes d’un univers méconnu, où objets rares et œuvres oubliées révèlent enfin leurs secrets. Plongez dans un voyage fascinant à travers l’histoire et laissez-vous surprendre par ces trésors insoupçonnés !

Cachées dans les réserves du musée de Charles VII, des collections de porcelaine et oeuvres en céramique refont surface. Des pièces aux formes et décors qui mettent en mémoire les multiples mouvements artistiques qui ont concouru à la réussite des expositions universelles. 6 .

English :

Discover the Hidden Treasures!

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Verborgenen Schätzen!

Italiano :

Scoprite i tesori nascosti!

Espanol :

Descubra los tesoros ocultos

