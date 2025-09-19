Exposition « Trésors d’archives du patrimoine architectural » Hôtel de la Communauté – Carré Sénart Lieusaint

Exposition « Trésors d’archives du patrimoine architectural » Hôtel de la Communauté – Carré Sénart Lieusaint vendredi 19 septembre 2025.

Exposition « Trésors d’archives du patrimoine architectural » Vendredi 19 septembre, 09h00 Hôtel de la Communauté – Carré Sénart Seine-et-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:+ – 2025-09-19T17:+

Fin : 2025-09-19T09:+ – 2025-09-19T17:+

Au travers de plusieurs sites choisis, le service des Archives de l’agglomération Grand Paris Sud vous propose de découvrir l’histoire, les motivations et les enjeux de sites patrimoniaux destinés aux loisirs et au passage des habitants du territoire.

Hôtel de la Communauté – Carré Sénart 9 allée de la Citoyenneté 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 13 17 52 [{« type »: « email », « value »: « archives@grandparissud.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.64.13.17.52 »}]

Présentation d’archives écrites et figurées conservées dans les fonds du service des Archives de Grand Paris Sud et relatives aux jardins du territoire de l’agglomération où se déroulent des…

© Grand Paris Sud