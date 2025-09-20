Exposition Trésors de Bois et de velours Secrets du mobilier Renaissance Château musées Blois

Exposition Trésors de Bois et de velours

Secrets du mobilier Renaissance 20 et 21 septembre Château musées Loir-et-Cher

Tarifs préférentiels: adultes 7,50€, enfants (6 à 17 ans) gratuit (Pass Blois Culture gratuit)

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Divisée en deux parties distinctes, l’expo-parcours se déroule dans les appartements royaux et se poursuit dans la Salle des États Généraux avec une approche différente…

Visite guidée pour découvrir les meubles de Sa Majesté !

Château musées 6 Place du Château, 41000 Blois, France

(c) château royal de Blois