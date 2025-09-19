Exposition « Trésors de la médiathèque » Médiathèque Les Remp’Arts Toul

Exposition « Trésors de la médiathèque » 19 et 20 septembre Médiathèque Les Remp’Arts Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Présentation de traités d’architecture.

Issus du fonds ancien, les traités d’architecture permettent de découvrir la richesse du vocabulaire, des techniques et des ornementations des bâtiments civils, militaires ou religieux.

Parcourez un volume du » Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIᵉ au XVIᵉ siècle » d’Eugène Viollet-le-Duc, architecte du gouvernement et inspecteur général des édifices diocésains.

Présentation d’autres ouvrages du fonds ancien.

Découvrez une exposition de livres rares, manuscrits du XVᵉ siècle et post-incunables du XVIᵉ siècle, en particulier, la récente acquisition de la ville : un magnifique et rarissime Livre d’Heures à l’usage de Toul, ainsi qu’un remarquable antiphonaire.

Médiathèque Les Remp’Arts 9 Rue de Hamm, 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 65 83 83 https://mediatheque.toul.fr/ L’histoire du bâtiment est liée aux fortifications de Toul et à sa traditionnelle vocation militaire.

Cette casemate, ou caserne-casematée, date de 1883-1884. Elle fait partie d’un ensemble situé de part et d’autre de la Porte Moselle (porte de l’enceinte Vauban), reconstruite à la même époque. L’ensemble de l’enceinte a été classé Monument historique en 1941.

